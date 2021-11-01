Оксфордский словарь назвал слово 2021 года

Мужчина держит табличку "si vax". Иллюстративное фото: Antonio Masiello/Getty Images

Составители Оксфордского словаря выбрали главное слово 2021 года, передает официальный сайт.

Словом этого года стало "Vax" - вакцина, вакцинация или вакцинировать. Отмечается, что к сентябрю этого года она упоминалось в 72 раза чаще, чем за этот же промежуток времени в прошлом году.

"Наша команда опытных лексикографов отслеживала и анализировала эти изменения в лексиконе по мере их возникновения и по мере развития событий", - говорится в отчете.

Слово "vax" впервые появилось в английском языке в 1799 году. А уже в следующем появились производные от него. Это "vaccine" и "vaccination". В этом году на фоне пандемии коронавируса и кампании вакцинации во всем мире это слово стало употребляться гораздо чаще.

Кроме того, это поспособствовало появлению в массах таких неологизмов, как "vaxxie" - фотография, сделанная во время вакцинации.

"Vax-a-thon" - мероприятие, в котором группа людей прививается, а также "vaxinista" - так называют человека, который сделал прививку и после этого начинает сообщать об этом всем знакомым в социальных сетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939960-oksfordskiy-slovar-nazval-slovo-2021-goda/