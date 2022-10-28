Германия и Россия сегодня противостоят друг другу, заявил президент ФРГ

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Christian Marquardt - Pool/Getty Images

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с программной речью в Берлине, заявил, что Германии необходимо отказаться от старых образцов мышления и надежд, особенно в отношении России. Его слова приводит Deutsche Welle.

По словам Штайнмайера, мирный вывод советских войск из ГДР и воссоединение Германии "подарили много надежд на мирное будущее".

"Эта надежда была и у меня, она давала мне стимул для работы на протяжении многих лет", – подчеркнул глава германского государства.

Однако, если взглянуть на сегодняшнюю Россию, места для старых мечтаний не остается, посетовал он.

"Наши страны сегодня противостоят друг другу", – заявил Франк-Вальтер Штайнмайер, имея в виду войну России против Украины и позицию Германии по этому вопросу.

Военное вторжение России в соседнее государство он назвал "нападением на право, на принципы отказа от насилия и неприкосновенности границ".

"По сути, это - нападение на все, что отстаиваем мы, немцы", – констатировал президент ФРГ.

Кто пожимая плечами спрашивает – а какое нам, в Германии, дело до этой войны, тот говорит "безответственно, но главное – позабыв историю", считает Штайнмайер.

"С таким отношением мы, немцы, потерпим в Европе провал, такое отношение – неверно!" – продолжил он.

Может ли Германия не поддерживать санкции в отношении России?

Штайнмайер сообщил, что многие спрашивают его, почему Германия должна нести бремя из-за войны, которая идет в другой стране, и нельзя ли Берлину отказаться от санкций против Москвы. По его словам, он не собирается отмахиваться от подобных вопросов, поскольку скрывающиеся за ними опасения реальны.

"Но что стало бы альтернативой санкциям? Безучастно наблюдать за этим преступным нападением? Просто вести себя так, словно ничего не произошло?" – задал президент ФРГ встречный вопрос.

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, противостоять нарушению права Россией – в интересах Германии и ее партнеров.

"В наших интересах освободиться от зависимости от режима, который отправляет танки против соседнего государства и использует энергию как оружие. В наших интересах защитить самих себя и сократить свою уязвимость", – указал Штайнмайер.

"Эпоха встречного ветра"

По его словам, время до 24 февраля 2022 года было "эпохой с попутным ветром" и Германия сумела извлечь выгоду из "дивидендов" этого мирного времени.

"Дивиденды мирного времени исчерпаны. Для Германии наступает эпоха встречного ветра", – подчеркнул глава германского государства.

В этот период ФРГ сможет рассчитывать на свою экономику, научные исследования, сильные предприятия и государство, а также "обширный и сильный центр общества". Однако немцам потребуется и "воля к самоутверждению, и сила к самоограничению", предупредил он.

Другим важным фактором в новую эпоху, по словам Штайнмайера, должны стать "воля и сила для противостояния". В этой связи он подчеркнул роль сильного и хорошо вооруженного бундесвера и готовность Германии выступить ответственным партнером в НАТО и в Европе.

О вкладе состоятельных граждан в дело снятия бремени с населения

Президент ФРГ обратился к гражданам Германии со словами: "Может быть, во времена с попутным ветром и можно было прожить, не внося большого личного вклада. Вероятно, можно было себе позволить предоставить другим заниматься политикой. Сегодня это больше не так. Германия, наша страна, нуждается в вашей воле к изменениям, нуждается в вашем вкладе в общее дело, чтобы мы могли достичь поставленной цели".

При этом Штайнмайер отметил, что в ближайшие годы людям в Германии придется мириться с ограничениями, однако государство не оставит их в одиночестве. По мнению президента ФРГ, состоятельные граждане сейчас должны помочь с финансированием мер по снятию бремени с населения.

"Впечатляющие пакеты мер для снятия нагрузки важны, но не менее важна и справедливость при распределении бремени", – предупредил он.

Напомним, ранее Штайнмайер побывал с необъявленным визитом в Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На совместном брифинге президентов глава ФРГ пообещал передать Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994802-germaniya-i-rossiya-segodnya-protivostoyat-drug-drugu-zayavil-prezident-frg/