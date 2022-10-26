Автогигант Ford ушел с российского рынка

Логотип компании Ford. Фото: John Keeble / Getty Images

Один из крупнейших производителей автомобилей, американская компания Ford, объявила на своем официальном сайте об уходе с российского рынка.

Представители Ford пишут, что компания завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей 49-процентной доли в совместном предприятии Sollers Ford.

"Продажа последовала за полной приостановкой всех операций в России с марта, включая производство, поставку комплектующих, IT и технологическую поддержку", – говорится в сообщении американской компании.

Уточняется, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. При этом Ford оставляет за собой право выкупить акции в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится.

Изданию "РИА Новости" в группе "Соллерс" подтвердили, что сделка по выкупу доли в совместном предприятии состоялась.

"Соллерс" – российская автомобилестроительная группа, работающая с Mazda, Isuzu и ранее – с Ford. Компания владеет производственными площадками, где выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.

Также напомним, что сегодня о своем уходе с российского рынка объявил немецкий автоконцерн Mercedes-Benz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994451-avtogigant-ford-ushel-s-rossiyskogo-rynka/