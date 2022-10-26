Mercedes-Benz объявил об уходе из России

Надпись Mercedes-Benz. Иллюстративное фото: Horst Galuschka/picture alliance via Getty Images

Автоконцерн Mercedes-Benz в России на официальном сайте сообщил о намерении уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях локальному инвестору.

"Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании", — сообщила генеральный директор АО "Мерседес-Бенц РУС" Наталья Королева.

Российский бизнес будет продан компании "АВТОDОМ". Это официально подтвердили в Министерстве промышленности и торговли России в Telegram.

"Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz – компания "АВТОDОМ", - сообщили в ведомстве.

"В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции.

Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания "АВТОDОМ", сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке", - прокомментировал замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

Напомним, в начале марта в Mercedes-Benz сообщили, что приостановят производство автомобилей на заводе в Подмосковье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994365-mercedes-benz-obyavil-ob-uhode-iz-rossii/