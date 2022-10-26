Почему Ху Цзиньтао вывели со съезда Компартии Китая. Новое видео появилось в Сети

Ху Цзиньтао на съезде Коммпартии Китая. Кадр из видео: youtube.com / channelnewsasia

Видео неожиданного ухода экс-главы Китая Ху Цзиньтао с заседания съезда Компартии вызвало большой резонанс в Сети. До сих пор не называются точные причины произошедшего. Тем не менее, на YouTube-канале телеканала Channel News Asia появились новые кадры, предшествующие инциденту.

На записи можно заметить, как чиновник, сидящий слева от Ху Цзиньтао, что-то говорит на ухо экс-главе КНР и при этом убирает от него лежащие на столе бумаги. Видно, что Цзиньтао пытается забрать бумаги, но ему не дают этого сделать.

По данным телеканала, человек на видео – Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Видно, что за диалогом наблюдает действующий глава Китая Си Цзиньпин. Позже он подзывает служащего и что-то ему сообщает, указывая рукой на документы на столе.

Отмечается, что дальнейшие кадры отсутствуют, но через какое-то время Ху Цзиньтао начинают выводить из зала. Мужчина, выводящий 79-летнего бывшего председателя КНР, опять же держит в руках папку с бумагами.

Заметно, что в очередной раз Цзиньтао тянется к бумагам, но ему не дают их забрать. В итоге он все же уходит, но успевает сказать еще несколько фраз Си Цзиньпину.

Напомним, ранее сообщалось, что Ху Цзиньтао на церемонии закрытия XX съезда КПК в Пекине досрочно покинул зал якобы из-за плохого самочувствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994400-pochemu-hu-tszintao-vyveli-so-sezda-kompartii-kitaya-novoe-video-poyavilos-v-seti/