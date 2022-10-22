Почему экс-главу Китая Ху Цзиньтао вывели из зала во время съезда, выяснили СМИ

Ху Цзиньтао вывели со съезда Компартии Китая. Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Бывший генсек Компартии Китая и экс-председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия XX КПК в Пекине досрочно покинул зал, потому что плохо себя почувствовал, передает китайское государственное агентство "Синьхуа" в своем Twitter-аккаунте.

В "Синьхуа" пояснили, что бывший председатель КНР Ху Цзиньтао покинул съезд КПК в Пекине до его официального завершения, так как плохо себя почувствовал. В агентстве отметили, что сейчас он чувствует себя лучше.

"Корреспондент Xinhuanet Лю Цзявэнь выяснил, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании 20-го съезда Компартии Китая несмотря на то, что он взял некоторое время для восстановления", – говорится в публикации.

Как добавили в издании, "когда во время заседания он плохо себя почувствовал, его персонал ради его здоровья проводил его в комнату рядом с местом проведения встречи для отдыха".

Напомним, сегодня, 22 октября, в Пекине состоялся XX съезд Коммунистической партии Китая. Внимание мировой прессы привлек инцидент с участием экс-лидера партии и государства Ху Цзиньтао - 79-летнего политика настойчиво вывели с трибуны двое распорядителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994043-pochemu-eks-glavu-kitaya-hu-tszintao-vyveli-iz-zala-vo-vremya-sezda-vyyasnili-smi/