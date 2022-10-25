Переизбрание Си Цзиньпина обвалило рынки Китая

Си Цзиньпин. Фото: Feng Li/Staff/Getty Images

Переизбрание действующего китайского лидера Си Цзиньпина на пост председателя Коммунистической партии Китая в третий раз негативно сказалось на рынках страны, передает Bloomberg.

Акции в Гонконге, как сообщается, "достигли худшего показателя со времен мирового финансового кризиса 2008 года". А курс юаня опустился до уровня, который наблюдался 14 лет назад в январе 2008 года.

"Индекс Hang Seng China Enterprises Index - показатель китайских акций, котирующихся в Гонконге, - упал на 7,3%, показав худший результат после съезда Коммунистической партии с момента создания индекса в 1994 году.

Иностранные инвесторы бежали с материковых рынков, продав рекордное количество акций через торговые каналы в Гонконге, что привело к падению индекса CSI 300 почти на 3%", - говорится в сообщении.

Акции крупнейших технологических компаний страны в лице Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Meituan упали более чем на 11%.

Обвал рынка свидетельствует о недовольстве в Китае политикой, которую ведет Си Цзиньпин, резюмирует издание.

Напомним, на прошлой неделе Си Цзиньпина избрали в третий раз председателем Компартии КНР. Он будет управлять страной последующие пять лет.

С переизбранием его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994195-pereizbranie-si-tszinpina-obvalilo-rynki-kitaya/