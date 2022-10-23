Лиз Трасс устроила две прощальные вечеринки, уходя с поста премьера Великобритании

Лиз Трасс. Фото: Leon Neal/Getty Images

Вчера и сегодня в загородной резиденции Чекерс бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс проводит мероприятия по случаю своей отставки. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Вчера, 22 октября, Лиз Трасс провела прощальную вечеринку для министров. Сегодня вечером планируется еще одно мероприятие, на котором она поблагодарит близких помощников и их партнеров.

Отмечается, что премьер-министры обязаны покрывать расходы на любые частные развлечения или вечеринки, которые они устраивают в резиденции.

Напомним, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что покидает свой пост. Такое решение было принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.

Трасс продержалась на своем посту всего 6 недель.

Также ранее сообщалось, что новый лидер Консервативной партии может быть выбран уже к концу следующей недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994074-liz-trass-ustroila-dve-proschalnye-vecherinki-uhodya-s-posta-premera-velikobritanii/