Трамп пообещал принять решение об участии в выборах президента США в ближайшее время

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение, будет ли он участвовать в выборах президента в 2024 году, передает NDTV.

Как отметил Трамп, в ближайшее время он расскажет, будет ли баллотироваться на пост президента США.

"Все хотят, чтобы я баллотировался. Я лидирую в опросах, в каждом опросе – в опросах республиканцев и демократов. Я подозреваю, что в самом ближайшем будущем я приму решение. И я думаю, что многие люди будут очень довольны", – сказал он в интервью индийскому изданию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что уже принял решение по поводу своего участия в президентских выборах в 2024 году. По его словам, если он все-таки решит баллотироваться через два года, то обязательно выиграет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986823-tramp-poobeschal-prinyat-reshenie-ob-uchastii-v-vyborah-prezidenta-ssha-v-blizhayshee-vremya/