Совет Федерации утвердил указ Путина о введении военного положения на территории Херсонской и Запорожской областей

Военные. Иллюстративное фото: Vyacheslav Argenberg/Getty Images

Совет Федерации России утвердил указ Владимира Путина о введении военного положения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украины.

Как пишет РИА Новости, Совфед единогласно утвердил указ президента о введении военного положения в указанных регионах.

Военное положение вводится с полуночи 20 октября 2022 года.

Ранее на сайте Кремля появился указ Путина о введении военного положения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украины.

В документе отмечается, что "при необходимости" в РФ в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные законом "О военном положении". Вместе с ним на сайте Кремля опубликован второй указ, который определяет, какие меры будут предприниматься в тех или иных регионах в связи с объявлением военного положения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993462-sovet-federatsii-utverdil-ukaz-putina-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-na-territorii-hersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey/