Эрдоган заявил о создании в Турции международного газового хаба

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что в их стране создадут международный газовый хаб, по которому российский газ будет поставляться в Европу, передает РИА Новости.

"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", – сообщил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, как передает Anadolu, на последней встрече с российским президентом Владимиром Путиным они пришли к единому мнению по данному вопросу.

"Путин и сам сказал, что Европа может покупать газ через Турцию", – заявил он.

Напомним, на полях шестого саммита СВМДА президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993430-erdogan-zayavil-o-sozdanii-v-turtsii-mezhdunarodnogo-gazovogo-haba/