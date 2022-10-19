Повреждения выявили на ядерном реакторе АЭС в Финляндии

АЭС. Иллюстративное фото: Olivier Morin/Getty Images

На финской АЭС "Олкилуото-3" выявлены повреждения - их нашли на насосах питательной воды реактора, сообщается на официальном сайте оператора станции.

По заявлениям компании, данная ситуация повлияет на продолжение пуско-наладочных работ на АЭС. Оператор принимает активное участие в продвижении расследования вместе с поставщиком станции - компанией Simens.

Повреждения, обнаруженные в насосах, не влияют на ядерную безопасность, говорится в заявлении.

Как уточнили в компании, поставщик станции обязан достроить блок станции в соответствии с контрактом на строительство станции и соглашениями о взаиморасчетах. Ожидалось, что производство энергии начнется в декабре текущего года, однако график может измениться.

Напомним, что проблема ядерной безопасности остается актуальной для Запорожской области. ЗАЭС периодически подвергается обстрелам. В сентябре текущего года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности организации призывал к созданию демилитаризованного периметра вокруг Запорожской АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993369-povrezhdeniya-vyyavili-na-yadernom-reaktore-aes-v-finlyandii/