Первую леди США Джилл Байден освистали во время футбольного матча

Джилл Байден. Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images

Первую леди США Джилл Байден освистали, когда она вышла на поле стадиона перед началом матча футбольных команд Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, передает Fox News.

Как сообщает издание, жену американского президента избрали почетным капитаном команды Philadelphia Eagles. А когда Джилл Байден вышла на поле, где проходила церемония открытия матча, фанаты команды Philadelphia Eagles стали неодобрительно кричать и освистали первую леди США.

Зрители, присутствовавшие на игре, также написали в социальных сетях, что супруга американского президента удостоилась неодобрительных возгласов с трибун.

Отмечается, что жена Байдена на данном мероприятии продвигала программу Белого дома Cancer Moonshot, направленную на разработку иммунотерапии рака на основе вакцин. Вместе с ней на поле вышли пациенты с онкологией и их родные, а также те, кому удалось справиться с болезнью.

Напомним, в августе этого года Джилл Байден дважды переболела COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993050-pervuyu-ledi-ssha-dzhill-bayden-osvistali-vo-vremya-futbolnogo-matcha/