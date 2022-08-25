Первая леди США Джилл Байден снова заболела COVID-19

Джилл Байден. Фото: Ting Shen/Bloomberg via Getty Images

Супруга американского президента Джилл Байден повторно заразилась коронавирусной инфекцией спустя четыре дня после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, передает CNN.

Как сообщила представитель первой леди США Келси Донохью, положительный результат был получен при проведении теста на антиген в среду, 24 августа. Днем ранее обычный тест показал отрицательный результат.

Джилл Байден в данное время находится в Рехобот-Бич в Делавэре, и о результатах теста было уведомлено "небольшое количество близких контактов".

Отмечается, что у первой леди США не было повторного появления симптомов заболевания.

Напомним, супруга Джо Байдена Джилл Байден получила положительный результат на коронавирус 15 августа. Спустя шесть дней, 21 августа, она сдала отрицательный тест на COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984690-pervaya-ledi-ssha-dzhill-bayden-snova-zabolela-covid-19/