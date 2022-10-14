Danone передаст контроль над бизнесом в России

Завод Danone. Иллюстративное фото: Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images

Французская компания Danone заявила о том, что собирается передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) (производство молочных и растительных продуктов – прим. ред.) в России", – говорится в сообщении производителя.

Отмечается, что сделка может привести к списанию до 1 миллиарда евро.

По данным компании, за первые 9 месяцев 2022 года бизнес EDP Danone в России принес всего 5% от общего дохода компании. Предполагается, что новый собственник после совершения сделки проведет деконсолидацию бизнеса.

"Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров", – подчеркнули представители компании.

В апреле сообщалось, что Danone прекратит импорт растительного молока Alpro и воды Evian в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992752-danone-peredast-kontrol-nad-biznesom-v-rossii/