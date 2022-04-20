Danone прекратит импорт растительного молока Alpro и воды Evian в Россию

Кадр из видео: YouTube/Alpro

В отчетности компании Danone за первый квартал текущего года говорится, что они перестанут импортировать в Россию воду Evian и растительное молоко Alpro.

Компания приняла решение о "переориентации своего портфеля на основные молочные продукты, детское и лечебное питание". В Россию будет прекращен импорт минеральной воды Evian и растительного молока Alpro.

Вся прибыль, полученная в результате деятельности компании в России, будет направлена в фонды гуманитарной помощи пострадавшим жителям Украины.

Кроме того, Danone прекращает любые инвестиции в России, включая рекламу или продвижение бренда.

Ранее немецкая компания Henkel объявила о закрытии своего бизнеса в России. А японская Toshiba приостановила прием заказов и инвестиции в этой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965976-danone-prekratit-import-rastitelnogo-moloka-alpro-i-vody-evian-v-rossiyu/