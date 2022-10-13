Усилить европейскую систему ПВО решили 14 стран НАТО и Финляндия

Ракеты. Иллюстративное фото: Anton Petrus/ Getty Images

Сегодня, 13 октября, представители 14 стран-членов НАТО, а также Финляндии обсудили инициативу по созданию усиленной европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщается на официальном сайте альянса.

Министры обороны 14 стран-членов НАТО и Финляндии собрались сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить разработку инициативы "Европейский воздушный щит".

Отмечается, что возглавляемая Германией инициатива направлена на создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместных закупок европейскими странами средств и ракет ПВО.

"Это позволит усилить объединенную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО", – говорится в сообщении альянса.

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что новые средства "значительно усилят способность защищать Североатлантический альянс от всех воздушных и ракетных угроз".

"Инициатива позволит всем странам-участницам совместно разработать систему противовоздушной обороны с использованием оперативно совместимых готовых решений", – добавили представители альянса.

Отмечается, что в число указанных 14 стран-членов НАТО входят: Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Румыния, Чехия и Эстония.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к любым угрозам, включая ядерные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992623-usilit-evropeyskuyu-sistemu-pvo-reshili-14-stran-nato-i-finlyandiya/