Кыргызстан заявил, что перенос учений не означает выход страны из ОДКБ

Военные с оружием. Иллюстративное фото: Joe Raedle / Getty Images

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов во время круглого стола "Сотрудничество стран ЦА в обеспечении безопасности в регионе и роль ОДКБ" заявил, что отмена учений в республике не означает выход страны из ОДКБ. Его слова приводит Telegram-канал "Медиа Штаб КР".

По словам Иманкулова, учения отменены временно.

"Мы их перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была 99,9%. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ.

Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны.

В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий", – отметил он.

Секретарь Совбеза Кыргызстана подчеркнул, что руководство ОДКБ с пониманием отнеслось к решению республики перенести октябрьские учения на Иссык-Куле.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана отменило проведение на своей территории командно-штабных учений ОДКБ. Учения "Нерушимое братство – 2022" должны были пройти с 10 по 14 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992591-kyrgyzstan-zayavil-chto-perenos-ucheniy-ne-oznachaet-vyhod-strany-iz-odkb/