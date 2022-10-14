Байден: Решающее десятилетие в соперничестве с Китаем наступает для США

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что его страну ждет решающее десятилетие в соперничестве с Китаем. По словам американского лидера, у Пекина есть намерение и способность изменить мировой порядок, передает Financial Times.

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Администрация Байдена представила новую стратегию национальной безопасности США. В документе говорится, что США столкнулись с двумя стратегическими проблемами: соперничеством между сверхдержавами, возникшим после окончания холодной войны, а также с транснациональными проблемами, к которым относятся изменения климата и глобальные проблемы в области здравоохранения.

"Сейчас мы находимся на переломном этапе, когда выбор, который мы делаем, и приоритеты, которые мы преследуем, направят нас на курс, определяющий нашу конкурентоспособную позицию в далеком будущем", — говорится в документе.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал Китай "наиболее серьезным геополитическим вызовом для современного мира".

"Мы будем уделять первоочередное внимание сохранению прочного конкурентного преимущества над КНР при сдерживании все еще крайне опасной России", — говорится в сообщении.

В стратегии также обозначено, что США "превзойдут КНР в технологической, экономической, политической, военной, разведывательной и глобальной областях управления". Несмотря на это, Штаты признают, что Китай играет центральную роль в мировой экономике и важен для решения транснациональных проблем. В стратегии сказано, что США и Китай должны иметь возможность "мирно сосуществовать".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992511-bayden-reshayuschee-desyatiletie-v-sopernichestve-s-kitaem-nastupaet-dlya-ssha/