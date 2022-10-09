Гостелеканал Ирана подвергся хакерской атаке во время эфира
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Государственный телеканал Ирана подвергся хакерской атаке прямо во время выступления верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. Инцидент произошел вечером 8 октября, передает BBC.
Посреди выступления иранского духовного лидера в выпуске вечерних новостей экран вдруг стал черным. Следом появилась фотография Хаменеи под прицелом, окруженная пламенем.
Надпись рядом гласила: "Кровь нашей молодежи капает с твоих рук", также хакеры призвали иранцев продолжать выходить на протесты.
Через несколько секунд заставка исчезла.
Хакерская группа, взявшая на себя ответственность за инцидент, называет себя "Правосудие Али".
Тем временем в Иране не утихают протесты, причиной которых стала смерть молодой девушки Махсы Амини, которую ранее задержала "полиция нравов" за якобы неправильное ношение хиджаба. К демонстрациям присоединились иранские школьницы.
СМИ сообщают о жертвах среди протестующих.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991819-gostelekanal-irana-podvergsya-hakerskoy-atake-vo-vremya-efira-video/