Жапаров высказался об инциденте с главой ГКНБ Кыргызстана в здании парламента

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал инцидент, когда глава ГКНБ Камчыбек Ташиев принес в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент в КР) два ящика с оружием, передает Sputnik Кыргызстан.

Инцидент, как сообщается, произошел 22 сентября после конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана.

"Была критика, что якобы у наших солдат нет патронов, автоматов не хватает, говорили: "Что делает Ташиев? Его разведка не работает". Наверное, он принес оружие, чтобы показать: "Вот вам автоматы".

Конечно, лучше было дать их не в парламенте, а в Баткене, и только тем депутатам, которые согласились туда поехать. Здесь Ташиев немного ошибся. Но нужно правильно понимать его состояние в то время. Он прилетел прямо с места боестолкновений. И немного поддался эмоциям", — сказал Жапаров.

На кадрах опубликованного в Telegram видеоролика запечатлен депутат Жусупбек Коргонбай уулу, вышедший в тот день с заседания, на которое Ташиев принес оружие.

Также 5 октября стало известно, что спикер парламента Кыргызстана Талант Мамытов ушел в отставку. Вместо него избрали Нурланбека Шакиева.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 14 сентября и переросла в вооруженный конфликт. Обе стороны впоследствии сообщили о погибших.

А 20 сентября главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана подписали мирный протокол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991801-zhaparov-vyskazalsya-ob-intsidente-s-glavoy-gknb-kyrgyzstana-v-zdanii-parlamenta/