Глава парламента Кыргызстана ушел в отставку

Талант Мамытов. Фото: Кenesh.kg

Талант Мамытов официально объявил о сложении полномочий торага Жогорку Кенеша (спикера парламента Кыргызстана). На пост главы законодательного органа уже выдвинули нового кандидата.

Сегодня Мамытов выступил на центральной трибуне парламента, пишет Sputnik Кыргызстан.

По словам корреспондентов, политик сообщил, что 22 сентября, когда в ЖК за закрытыми дверями обсуждали события на границе с Таджикистаном, он принял решение написать заявление и уехать в Баткен.

"Я сам принял решение (об отставке). Причина - недавнее событие в парламенте, когда все желающие депутаты съездили в Баткен. Этот вопрос стал известен СМИ. Тогда я хотел сразу же написать заявление и отправиться в Баткен, но по просьбе депутатов временно передал полномочия вице-спикеру. Сегодня я принял решение - подаю в отставку по собственному желанию", — заявил экс-торага.

После объявления о сложении полномочий, как пишет издание, три фракции - "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним" и "Альянс", а также депутатская группа "Элдик" - выдвинули на пост торага Жогорку Кенеша кандидатуру Нурланбека Шакиева. Он стал "безальтернативным кандидатом" на пост главы парламента.

Согласно последним данным, Шакиева избрали торага Жогорку Кенеш. Его кандидатуру поддержали 80 депутатов, против проголосовали 6. Один бюллетень признан негодным. Всего голосовало 87 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991212-glava-parlamenta-kyrgyzstana-ushel-v-otstavku/