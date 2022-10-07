Минобороны Кыргызстана предложило увеличить срок службы в армии

Военные Кыргызстана. Фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

Министерство обороны Кыргызстана предлагает внести поправки в закон "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" и увеличить срок службы солдат. Соответствующий законопроект опубликован на сайте кабмина.

В документе говорится, что срок военной службы солдат в Кыргызстане составляет 12 месяцев. При увольнении военнослужащих предыдущего призыва возникают ситуации, когда новобранцы не успевают пройти должную военную подготовку и это влияет на общую боеготовность армии страны.

В связи с этим Минобороны Кыргызстана предлагает задерживать срочников на срок до двух месяцев сверх установленного срока.

"Данная мера позволит за указанный временной период провести обучение военнослужащих срочной военной службы нового призыва основам военной службы, при этом сохраняя на военной службе военнослужащих срочной военной службы предыдущего призыва", – говорится в законопроекте.

Ранее в Кыргызстане предложили поменять государственные символы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991646-minoborony-kyrgyzstana-predlozhilo-uvelichit-srok-sluzhby-v-armii/