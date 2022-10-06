Герб, флаг и гимн предложили изменить в Кыргызстане

Флаг Кыргызстана. Фото: Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

В однопалатном парламенте Кыргызстана, Жогорку Кенеше, предложили поменять государственные символы Кыргызстана - с этой инициативой выступил депутат Арсланбек Малиев. Он уверен, что нужно менять флаг, герб и гимн.

Парламентарий считает, что если посмотреть на герб, можно увидеть "просто красивую картинку", пишет 24.kg.

"Если обратиться к истории, у нас есть свои буквы, самая лучшая из них — кыргызская буква "Ң". Нынешний флаг Кыргызстана принял советский парламент. Настоящий цвет флага Кыргызстана — голубой. Флаг великого кыргызского народа голубой, каким он был у Манаса (герой одноименного кыргызского эпоса; батыр, объединивший кыргызов - прим. ред.)", — заявил Малиев.

Государственный герб Кыргызской Республики. Фото: president.kg

Также депутат заявил, что ему не нравится нынешний гимн Кыргызской Республики.

У кыргызского народа есть другие красивые мелодии, например, произведение "Кыргыз жер", утверждает Малиев. Он предложил изменить слова песни, и сделать ее гимном.

"Эту песню хорошо знают. Мы можем немного изменить текст. Тогда мы обновим наши символы, обратимся к истории и будем использовать настоящие кыргызские символы. Сейчас готовятся соответствующие законопроекты, которые мы вынесем на обсуждение в ближайшее время", — считает парламентарий.

Напомним, что накануне в Кыргызстане сменился торага Жогорку Кенеша, то есть глава парламента. Талант Мамытов официально объявил о сложении полномочий, а затем фракции выдвинули на данный пост кандидатуру Нурланбека Шакиева. На голосовании он был избран новым спикером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991393-gerb-flag-i-gimn-predlozhili-izmenit-v-kyrgyzstane/