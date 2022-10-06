"Новое явление для нас": Жапаров впервые прокомментировал наплыв россиян в Кыргызстан

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал массовый приток россиян в страну на фоне мобилизации в России. Глава республики заявил, что не знает, сколько иностранцев приехало страну с 21 сентября.

О ситуации с наплывом россиян Жапаров побеседовал с корреспондентами The New York Times.

Президент Кыргызстана отметил, что спустя десятилетия обращения с кыргызстанцами как с выходцами из бедной страны он рад, что ситуация изменилась.

"Это новое явление для нас", — прокомментировал Жапаров наплыв россиян в Кыргызстан.

Он отметил, что свыше миллиона кыргызстанцев работают в России, добавив, что и россияне могут приезжать в Кыргызстан и свободно работать в этой стране.

Также Жапаров заявил, что этим людям не нужно опасаться экстрадиции на родину.

По словам президента, он не знает, сколько в его страну прибыло россиян, которые уклоняются от мобилизации в РФ.

Тем не менее кыргызский лидер считает, что этот приток может оказать позитивное влияние, даже несмотря на повышение цен, например, на аренду жилья.

"Мы не видим никакого вреда и видим много преимуществ", — заявил Жапаров.

Журналисты отметили, что в отличие от европейского миграционного кризиса 2015 года, в котором участвовали сирийцы, афганцы и другие, многие из русских, ищущих убежища в Кыргызстане, имеют высшее образование и хорошую работу на родине, часто – в сфере технологий или культуры.

Американский ученый Ян Мутасевич отмечает, что ранее в Кыргызстане опасались притока беженцев из Афганистана, однако никто не мог и подумать, что в страну нахлынут беженцы из России.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. После этого многие жители России стали покидать страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991343-novoe-yavlenie-dlya-nas-zhaparov-vpervye-prokommentiroval-naplyv-rossiyan-v-kyrgyzstan/