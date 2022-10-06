Принцесса Уэльская восхитила соцсети фото с новорожденным малышом

Кэтрин Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

40-летняя Кейт Миддлтон, которая не так давно получила титул принцессы Уэльской, восхитила поклонников фотографией из госпиталя - она попозировала для фото с новорожденным малышом. Снимком поделился официальный Instagram-аккаунт принца и принцессы Уэльских.

Принцесса Уэльская Кэтрин в рамках своих королевских обязанностей посетила больницу округа Суррей на юго-востоке Англии. Центр оказывает поддержку матерям и их новорожденным детям.

Отметим, что Кейт уделяет много внимания вопросам ментального здоровья как взрослых, так и детей, и активно занимается благотворительностью в этом направлении. Герцогиня Кэмбриджская является также патроном Королевского колледжа акушеров и гинекологов и благотворительной кампании Nursing Now.

Поскольку траур в связи со смертью королевы Елизаветы II окончен, члены королевской семьи перестали появляться на публике в черном. Для визита в госпиталь Кейт выбрала желтое приталенное платье с поясом от Karen Milen и черные лодочки на каблуке.

Поклонники Кейт пришли в восторг от фотографий и внешнего вида принцессы.

"Работа, которую ты делаешь, восхитительна", "Очень важное дело! Выражаю восхищение вашей работой, Ваше Высочество", "Какие же милые фото", "Прекрасна, просто прекрасна", — пишут пользователи в комментариях к посту.

Примечательно, что если принцессу Диану называли "принцессой людских сердец", то Кэтрин сейчас называют "принцессой детей" за ее любовь к детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991325-printsessa-uelskaya-voshitila-sotsseti-foto-s-novorozhdennym-malyshom/