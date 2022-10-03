Первый тур президентских выборов прошел в Бразилии. Объявлен второй тур

Выборы в Бразилии. Фото: Carl de Souza/AFP/Getty Images

Вчера, 2 октября, в Бразилии состоялся первый тур президентских выборов. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов, потому был объявлен второй тур голосования, пишет The Guardian.

Второй тур президентских выборов в Бразилии пройдет 30 октября. В нем примут участие экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий лидер страны Жаир Болсонару.

На данный момент подсчитано 99,53% голосов. По итогам подсчета первого поддержали 48,31 % избирателей, а второго – 43,3 %. Остальные претенденты остались далеко позади. Ближе всех к победителям первого тура оказалась Симона Тебет, набравшая 4,17 % голосов.

Так как никто из кандидатов не набрал необходимых 50 %, был назначен второй тур, по результатам которого определится новый президент Бразилии.

Отмечается, что в выборах принимают участие более 156 миллионов избирателей. Всего в первом туре участвовали 11 претендентов на пост главы страны.

Ранее мы писали о том, что действующий бразильский президент Жаир Болсонару вновь выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990701-pervyy-tur-prezidentskih-vyborov-proshel-v-brazilii-obyavlen-vtoroy-tur/