Болсонару повторно выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Бразилии

Жаир Болсонару. Фото: EVARISTO SA/AFP via Getty Images

Действующий бразильский президент Жаир Болсонару вновь выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в октябре этого года, передает РБК со ссылкой на Estadao.

Кандидатом на пост вице-президента Бразилии Болсонару выдвинул экс-министра обороны генерала Брага Нетто.

Кроме того, Болсонару призвал своих сторонников выйти 7 сентября на протесты, чтобы выразить недовольство политикой Федерального верховного суда (STF) страны.

Жаир Болсонару занимает пост президента Бразилии с 1 января 2019 года. Второй тур предыдущих выборов, на которых он одержал победу с показателем в 55,13% голосов избирателей, состоялся 7 октября 2019 года.

На этот раз его оппонентом в предстоящей президентской гонке стал экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва, который занимал пост главы государства с 2003 по 2010 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979970-bolsonaru-povtorno-vydvinul-svoyu-kandidaturu-na-vybory-prezidenta-brazilii/