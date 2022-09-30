МИД Узбекистана сделал заявление в связи с увеличением числа прибывающих россиян

Ташкент. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Узбекистана выпустило заявление в связи с увеличившимся числом прибывающих в страну российских граждан. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию", - гласит сообщение.

В ведомстве отмечают, что если граждане зарубежных стран не совершили какие-либо правонарушения, они не будут принудительно депортированы.

Ранее в Узбекистане напомнили своим гражданам, находящимся в России, об уголовной ответственности за участие в войне в Украине.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказывался о россиянах, прибывающих в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990385-mid-uzbekistana-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-uvelicheniem-chisla-pribyvayuschih-rossiyan/