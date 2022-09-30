Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за общенациональной забастовки

Эйфелева башня. Фото: pexels.com

Во французской столице закрыли Эйфелеву башню в связи с общенациональной забастовкой, которая прошла в четверг, 29 сентября, об этом сообщили в аккаунте достопримечательности в Twitter.

"Эйфелева башня сегодня закрыта из-за общенациональной забастовки", – говорится в публикации.

Как пишет DW, десятки тысяч людей в разных городах Франции вышли в четверг, 29 сентября, на протесты с требованиями о повышении зарплат и об отказе от планирующегося правительством увеличения пенсионного возраста.

По данным организаторов протестов, на улицы Парижа вышли около 40 тыс. демонстрантов. Полиция оценила их количество в 13,5 тыс. человек. По данным Минобразования Франции, в забастовках участвовало около 11% педагогов.

Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак сообщила, что собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) откроется для посетителей уже в 2024 году после разрушительного пожара в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990376-eyfelevu-bashnyu-zakryli-v-parizhe-iz-za-obschenatsionalnoy-zabastovki/