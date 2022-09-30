Италия призвала своих граждан покинуть территорию России

Табличка на здании посольства Италии в Москве. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

Посольство Италии в Москве рекомендовало находящимся в России соотечественникам покинуть ее, если в их пребывании в стране нет необходимости, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение диппредставительства.

"Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением России с зарубежными странами, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет крайней нужды, покинуть страну", – говорится в заявлении на сайте посольства.

Отмечается, что совершать перелеты из России в Италию и другие страны становится труднее из-за роста стоимости билетов, поэтому в дипмиссии рекомендуют приобретать билеты заранее.

Ранее представители США, Польши и Эстонии призвали своих граждан, пребывающих в России, покинуть ее. С похожим обращением выступили болгарские власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990340-italiya-prizvala-svoih-grazhdan-pokinut-territoriyu-rossii/