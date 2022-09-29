Финляндия закроет въезд для российских туристов

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото: Martti Kainulainen / AFP / Getty Images

Власти Финляндии объявили о том, что с пятницы, 30 сентября, страна закроет границу для туристов из России до особого распоряжения. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Сегодня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на брифинге сообщил, что власти страны запретили въезд туристам из России.

"Правительство приняло принципиальное решение – граница будет закрыта для российских туристов в пятницу", – сказал глава МИД Финляндии.

По его словам, ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Как сообщает издание, в Хельсинки считают, что въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами.

Отмечается, что решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например, по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.

Ранее уже сообщалось о том, что в правительстве Финляндии готовятся к введению полного запрета на въезд граждан России. Позже в стране заявили о намерении построить забор на границе с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990284-finlyandiya-zakroet-vezd-dlya-rossiyskih-turistov/