Еще один мобильный пункт военкомата заработал на границе Казахстана и России
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В России заработал мобильный пункт военкомата на границе с Казахстаном. На этот раз в Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Пункт расположили в Озинском районе в Саратовской области.
"В Озинском районе вблизи границы России и Казахстана организовано вручение повесток жителям региона, подлежащим мобилизации. На пограничном пункте пропуска Озинки начал работу мобильный пункт военного комиссариата", - гласит сообщение.
Жителям региона вручаются повестки.
Недавно стало известно о том, что Россия развернула на границе с Казахстаном в Астраханской области временный пункт мобилизации для своих граждан призывного возраста. У желающих попасть в Казахстан проверяют документы.
Также мобилизационный пункт развернули на российско-грузинской границе на КПП "Верхний Ларс".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990262-esche-odin-mobilnyy-punkt-voenkomata-zarabotal-na-granitse-kazahstana-i-rossii/