Израиль выделит 25 млн долларов для новых репатриантов из России

Флаг Израиля. Иллюстративное фото: David Silverman / Getty Images

Правительство Израиля выделит 90 миллионов шекелей (25,5 млн долларов США) для новых репатриантов из России, прибытие которых ожидается в последующие месяцы, передает The Jerusalem Post.

Чрезвычайный план представят Кнессету (парламенту Израиля) министерство финансов совместно с министерством репатриации и интеграции.

В связи с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией в России Израиль ожидает скорый наплыв десятков тысяч граждан, претендующих на проживание в стране.

"Государство Израиль - это безопасный и защищенный дом для всех евреев мира, а также для евреев России", - сказала министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата.

Известно, что такая же ситуация наблюдалась в феврале, когда тысячи граждан Украины с такой же целью прибыли в Израиль, спасаясь от войны. Большинство из них тогда были признаны имеющими право на иммиграцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990205-izrail-vydelit-25-mln-dollarov-dlya-novyh-repatriantov-iz-rossii/