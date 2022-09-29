Сроки восстановления "Северных потоков" назвали в Госдуме

Трубопровод "Северный поток-2". Фото: Getty Images / Sean Gallup / Staff

Глава комитета Государственной Думы России по энергетике и президент Российского газового общества Павел Завальный назвал сроки восстановления "Северных потоков", передает РИА Новости.

На восстановление газопроводов может уйти полгода-год.

Как рассказал Завальный, есть два способа восстановить "Северные потоки". Первый - изготовление кессона, который наведут на трубу. И второй - подъем нитки газопровода со дна при помощи кранов и судов, затем ремонт объекта на поверхности. Оба способа займут много времени.

Тем временем шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков". Таким образом, две утечки расположены в экономической зоне Швеции, другие две - в датской.

Известно, что первые три были обнаружены специалистами еще 26 сентября. Одна была зафиксирована в нитке "Северного потока-2", две остальные - в "Северном потоке-1".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990190-sroki-vosstanovleniya-severnyh-potokov-nazvali-v-gosdume/