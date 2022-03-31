Абхазия не войдет в состав России, заявил спикер парламента страны

Валерий Кварчия. Кадр из видео: YouTube/Телекомпания Абаза-ТВ

Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазии Валерий Кварчия рассказал, что у правительства нет планов входить в состав Российской Федерации, так как этого не позволяет конституция, передает Интерфакс.

"Вопрос о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", - сказал Кварчия.

Ранее глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о намерении войти в состав России. И в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги. Референдум состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года.

Напомним, в конце февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, согласно которому, они признают независимость ЛНР и ДНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962938-abhaziya-ne-voydet-v-sostav-rossii-zayavil-spiker-parlamenta-strany/