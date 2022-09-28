Блинкен обсудил ситуацию с "Северными потоками" с главой МИД Дании

Энтони Блинкен. Фото: Nathalia Angarita/Bloomberg via Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом ситуацию с "Северными потоками", об этом говорится на сайте Госдепартамента.

"Блинкен поговорил с министром иностранных дел Дании Кофодом о явном саботаже трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", – говорится в заявлении, которое опубликовал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

В сообщении также отмечается, что США остаются едиными с союзниками в приверженности поддержанию энергобезопасности Европы.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан написал в Twitter, что также обсудил с коллегой из Дании инцидент с "Северными потоками".

"Я говорил со своим коллегой Жаном-Шарлем Эллерманном-Кингомбе из Дании о явном саботаже трубопроводов "Северный поток", – говорится в его публикации.

Он подчеркнул, что США поддерживают усилия по расследованию и продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что считает инцидент с утечкой газа на газопроводе "Северный поток" диверсией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989968-blinken-obsudil-situatsiyu-s-severnymi-potokami-s-glavoy-mid-danii/