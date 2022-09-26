Грузия может закрыть границу для россиян с 26 сентября

Российско-грузинская граница. Фото: AFP via Getty Images

Депутат оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нона Мамулашвили сообщила, что грузинские власти могут закрыть границу для российских граждан с 26 сентября. Интервью украинскому телеканалу "FreeДом" опубликовано на странице политика в Facebook.

"Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию. Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе", – заявила Мамулашвили.

Она отметила, что запрет на пересечение границы в первую очередь может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

При этом, как пишет издание "Новости-Грузия", никаких официальных подтверждений о том, что Грузия с понедельника, 26 сентября, может закрыть границу с Россией нет. В службе доходов Минфина страны сообщили, что пункт пропуска на границе с Россией работает в штатном режиме.

Напомним, после объявления 21 сентября о частичной мобилизации в России на следующий день на российско-грузинской границе образовалась многокилометровая очередь из автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989525-gruziya-mozhet-zakryt-granitsu-dlya-rossiyan-s-26-sentyabrya/