СМИ: Названы сроки предоставления ЕК предложений по новым санкциям против России

Флаг ЕС. Фото: artJazz/Getty Images

Еврокомиссия предоставит странам Евросоюза предложения по новым санкциям против России уже на этой неделе. Их одобрение ожидается до середины октября, передает Euroactiv со ссылкой на источник.

Еврокомиссия в минувшие выходные провела консультации с представителями стран ЕС по новым антироссийским санкциям. Одобрение последних ожидается до середины октября - до встречи глав МИД стран блока.

Меры, как ожидается, могут затронуть ядерную энергетику, импорт предметов роскоши, отключение большего числа российских банков от системы SWIFT.

Тем временем Германия предложила запретить гражданам ЕС занимать должности в государственных компаниях России, аргументируя, что это "стратегическая коррупция".

А Япония в очередной раз расширила санкции против России. На этот раз меры коснулись российских организаций, связанных с оборонной промышленностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989592-smi-nazvany-sroki-predostavleniya-ek-predlozheniy-po-novym-sanktsiyam-protiv-rossii/