СМИ: Германия предложила запретить гражданам ЕС занимать должности в госкомпаниях России

Бранденбургские ворота в Берлине. Иллюстративное фото: pexels.com

Германия выступила с предложением запретить гражданам стран Евросоюза занимать должности в российских государственных компаниях, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Süddeutche Zeitung.

Такое предложение прописано в документе, в котором содержатся предложенные Берлином следующие санкции против России.

Германия предложила запретить гражданам стран ЕС занимать исполнительные должности и посты в госкомпаниях России, аргументируя это "стратегической коррупцией".

В Берлине утверждают, что Кремль долгое время пользовался тактикой привлечения бывших госдеятелей европейских стран, чтобы усилить свое влияние в ЕС. Яркий пример тому - экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, занимавший пост председателя ПАО "Роснефти" и комитета акционеров "Северного потока-2".

Шредер осудил войну в Украине, но отказался критиковать Путина. Из-за связей с российским правительством его лишили должности в Бундестаге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989558-smi-germaniya-predlozhila-zapretit-grazhdanam-es-zanimat-dolzhnosti-v-goskompaniyah-rossii/