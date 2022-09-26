Северная Корея может провести испытания ядерного оружия, заявили в Японии

Хирокадзу Мацуно. Фото: Kyodo News via Getty Images

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что северокорейские власти могут провести испытания ядерного оружия, передает РИА Новости.

Заявление генсекретаря правительства Японии было сделано в связи с пуском КНДР в воскресенье, 25 сентября, баллистической ракеты.

"Есть вероятность, что Северная Корея осуществит и различные другие провокации, вплоть до испытания ядерного оружия", – сказал Мацуно.

По его словам, Япония в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами ведет сбор информации и отслеживает ситуацию.

Напомним, власти Северной Кореи приняли закон, согласно которому страна провозглашается ядерным государством. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это решение "необратимым" и исключил возможность каких-либо переговоров о денуклеаризации.

Еще в мае помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари заявил, что имеются свидетельства возобновления строительных работ на закрытом в 2018 году ядерном испытательном полигоне Пунгери в Северной Корее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989589-severnaya-koreya-mozhet-provesti-ispytaniya-yadernogo-oruzhiya-zayavili-v-yaponii/