Джонсон по ошибке поблагодарил Путина вместо Зеленского

Борис Джонсон. Фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления в поддержку Украины оговорился и поблагодарил российского лидера Владимира Путина за "вдохновляющее руководство", передает Daily Record.

"Благодаря героизму украинских вооруженных сил, отчасти благодаря оружию, которое мы с гордостью предлагаем, я поздравляю моего уважаемого друга и хочу выразить благодарность за его вдохновляющее руководство Владимиру Путину", – сказал экс-премьер Великобритании.

Почти сразу после ошибки Джонсон исправился и сказал, что имел в виду президента Украины Владимира Зеленского.

"Вдохновляющее руководство Владимиру Зеленскому, простите меня, армия России была в последние дни изгнана из многих частей Украины вокруг Харькова", – добавил он.

Напомним, в конце августа Борис Джонсон в третий раз с начала войны в Украине посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989283-dzhonson-po-oshibke-poblagodaril-putina-vmesto-zelenskogo/