Власти США ввели санкции против полиции нравов Ирана за нарушение прав женщин
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Министерство финансов США ввело санкции против иранской полиции нравов за жестокое обращение и насилие против иранских женщин и нарушение прав мирных протестующих в стране, об этом говорится на официальном сайте ведомства.
"Полиция нравов несет ответственность за недавнюю гибель 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и арестована за то, что она якобы неправильным образом носила хиджаб", – говорится в сообщении.
Кроме того, власти США ввели санкции против семи высокопоставленных руководителей спецслужб и других силовых структур Ирана – полиции нравов, министерства разведки и безопасности, сухопутных войск, сил сопротивления Басидж и правоохранительных сил.
Напомним, на западе Ирана вспыхнули протесты после смерти 22-летняя Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба, а позже скончалась от сердечного приступа. Родные девушки утверждают, что ранее у нее не было никаких проблем со здоровьем сердца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989221-vlasti-ssha-vveli-sanktsii-protiv-politsii-nravov-irana-za-narushenie-prav-zhenschin/