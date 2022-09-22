Глава МАГАТЭ объявил о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси. Фото: Heinz-Peter Bader/Getty Images

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на брифинге заявил, что МАГАТЭ приступило к обсуждению с Украиной и Россией по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, об этом говорится на сайте ООН.

"Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали "настоящие переговоры" с Украиной и Россией по поводу демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС", – говорится в публикации.

По словам Гросси, сейчас обсуждаются параметры возможного соглашения, однако ситуация "очень сложная", и потребуется больше, чем одна встреча, чтобы достичь договоренности.

Сообщается, что брифинг состоялся на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 2 сентября. Через три дня члены миссии покинули станцию. Однако на ЗАЭС остались два представителя агентства в качестве наблюдателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989013-glava-magate-obyavil-o-nachale-peregovorov-po-zone-bezopasnosti-vokrug-zaes/