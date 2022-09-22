Совфед назвал сроки подготовки россиян, подлежащих частичной мобилизации

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В Совете Федерации России сообщили, что подготовка граждан, подлежащих частичной мобилизации, займет больше месяца, передает РБК со ссылкой на трансляцию телеканала "Вместе-РФ".

"За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы", - сказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он добавил, что у Генштаба и военкоматов имеется специальная программа подготовки. Вначале мобилизованные должны пройти проверку по здоровью, быть обучены и подвергнуты проведению слаженности в составе подразделений.

Только после полноценной подготовки специальная комиссия принимает решение.

"И только после того, как комиссия примет решение, что да, на самом деле это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта", - сказал Бондарев.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. После чего в крупных городах начались протесты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989006-sovfed-nazval-sroki-podgotovki-rossiyan-podlezhaschih-chastichnoy-mobilizatsii/