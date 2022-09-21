В здании парламента Чехии сократят время и температуру отопления в целях экономии

Здание парламента Чехии. Фото: Matej Divizna/Getty Images

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что в целях экономии энергоресурсов отопление в здании парламента Чехии будет длиться на два часа меньше, а его температура будет снижена с 23 до 20 градусов, передает РИА Новости.

"В связи с нынешней сложной ситуацией с энергоресурсами правительство обратилось к населению и предпринимателям с призывом экономить тепло. Понятно, что сами власти должны идти примером в этих мерах. Мы должны экономить и с отоплением, и с освещением", – заявил премьер Чехии.

По его словам, теперь отопление будет функционировать с 7 до 17 часов. При этом температура в помещениях не должна превышать 20 градусов по Цельсию вместо прежних 23. В коридорах здания ее понизят до 15 градусов.

Ранее СМИ сообщали, что, согласно подсчетам, хранилища природного газа в странах Европы могут опустеть в начале февраля следующего года. Чтобы избежать нехватки газа, европейским странам все это время надо будет сокращать потребление топлива и перераспределять излишки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988846-v-zdanii-parlamenta-chehii-sokratyat-vremya-i-temperaturu-otopleniya-v-tselyah-ekonomii/