СМИ: Стало известно, когда в Европе могут закончиться запасы газа в хранилищах

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Согласно подсчетам, хранилища природного газа в странах Европы могут опустеть в начале февраля следующего года, передает РИА Новости со ссылкой на газету La Vanguardia.

"160 газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83 процента хватит, чтобы обеспечить только 21 процент годового потребления в странах-членах ЕС", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать нехватки газа, европейским странам все это время надо будет сокращать потребление топлива и перераспределять излишки. При этом опрошенные эксперты выразили опасение, что Европе вряд ли удастся значительно сократить импорт российского газа в ближайшее время.

Таким образом, имеющихся запасов может хватить до начала февраля 2023 года.

В рамках санкций ЕС страны Европы решили поэтапно отказываться от импорта российского газа. Чтобы пережить предстоящую зиму, они начали заполнять свои газовые хранилища.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987658-smi-stalo-izvestno-kogda-v-evrope-mogut-zakonchitsya-zapasy-gaza-v-hranilischah/