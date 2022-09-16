Европарламент: Венгрия уже не может считаться полноправной демократией

Виктор Орбан. Фото: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images

Европарламент объявил Венгрию электоральной автократией и осудил страну за подрыв европейских ценностей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европейского парламента.

"Венгрия больше не может считаться полноценной демократией, говорят члены парламента. Они также призывают ЕС не выделять средства на восстановление экономики до тех пор, пока страна не выполнит рекомендации ЕС и решения суда", - говорится в сообщении ЕП в Twitter.

Евродепутаты считают, что в Венгрии сформировался "гибридный режим электоральной автократии". То есть, по их мнению, выборы в стране проводятся, но при этом отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам.

Кроме того, правительство Венгрии преднамеренно и регулярно пытается подорвать европейские ценности, говорится в сообщении.

Ранее чешский министр допустил возможный выход Венгрии из ЕС из-за позиции Будапешта по отношениям с Россией.

Венгрия вступила в ЕС в 2004 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988144-evroparlament-vengriya-uzhe-ne-mozhet-schitatsya-polnopravnoy-demokratiey/