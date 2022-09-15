Названа дата заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе

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13-14 октября состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран альянса. Мероприятие состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает официальный сайт.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится в четверг 13 октября и в пятницу 14 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который проведет брифинг для СМИ в оба дня", - сказано в сообщении.

Перед этим 12 октября Столтенберг проведет пресс-конференцию.

НАТО, или Североатлантический альянс, был основан в апреле 1949 года. В первый год существования в состав альянса входили 12 стран - США, Британия, Франция, Канада, Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Португалия. К настоящему моменту в НАТО входят 30 стран. Заявки на членство в мае подали Финляндия и Швеция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987963-nazvana-data-zasedaniya-ministrov-oborony-stran-nato-v-bryussele/