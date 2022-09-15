Премьер Швеции заявила об отставке

Магдалена Андерссон. Фото: ESSICA GOW/TT News Agency/AFP via Getty Images

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон признала поражение на парламентских выборах в Риксдаг и заявила, что в четверг, 15 сентября, подаст в отставку, передает The Local.

"Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса формирования правительства перейдет к спикеру и парламенту", – заявила она.

Отмечается, что Андерссон будет руководить временным правительством. А когда будет сформирован новый кабинет министров, она возглавит Социал-демократическую рабочую партию в оппозиции.

По последним данным, правые получили 176 мест в парламенте, а блок левых – 173, один мандат блок потерял в результате подсчетов в среду, 14 сентября. Всего в Риксдаге 349 мест.

Напомним, лидер правящей Социал-демократической партии Магдалена Андерссон была избрана премьер-министром Швеции в ноябре 2021 года. Однако через семь часов после назначения на пост она подала в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987885-premer-shvetsii-zayavila-ob-otstavke/